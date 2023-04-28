Слідчим суддею Центрального районного суду Миколаєва Іваном Дірком обрано запобіжний захід 20-річному студенту одного з миколаївських ВНЗ, підозрюваному у співпраці зі спецслужбами РФ.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

Відповідно до матеріалів клопотання, підозрюваний, маючи проросійські погляди, використовуючи псевдонім, зареєструвався в програмі для обміну повідомленнями та розпочав листування з представником РФ.

Останній за гроші запропонував підозрюваному надавати інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ, на що той погодився.

В подальшому, юнак збирав та надсилав інформацію, зокрема із зазначенням точних адрес, опису, географічних орієнтирів на місцевості, місць, де на його думку, дислокуються підрозділи ЗСУ. Мова йшла, в основному, про навчальні, медичні заклади та об’єкти інфраструктури.

При цьому, підозрюваний достеменно знав, що зазначена інформація буде передаватись представникам спецслужб РФ для подальшого здійснення збройної агресії.

За свої «послуги» підозрюваний отримував грошову винагороду, востаннє, за його словами, сума склала біля 2 тисяч гривень.

У судовому засіданні захисник просив суд при обранні запобіжного заходу розглянути можливість застосування застави.

Підозрюваний не заперечував проти обставин викладених в клопотанні, зазначив, що у разі застосування до нього запобіжного заходу у виді домашнього арешту, він зобов’язується ні з ким не спілкуватись і не контактувати. Просив суд обрати запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою, оскільки події, що відбуваються вже стали для нього уроком на все життя.

За результатами розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя Іван Дірко ухвалив, обрати підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, чоловік, який коригував ракетні удари по Миколаєву російськими крилатими ракетами «Калібр», отримав 11,5 років за гратами.