У місті Українка Київської області у ніч проти 28 квітня російсько-окупаційні війська знову атакували Київську область.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, ракетна небезпека в регіоні тривала більш як дві години. У регіоні працювала протиповітряна оборона. Всі ворожі цілі були знищені.

У місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього постраждала дитина — дівчинку доставили в лікарню «Охматдит».

Також було пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30. На місці працюють усі необхідні служби. Людям надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, цієї ночі Росія вперше з 9 березня завдала масованого удару по Україні. Била і крилатими ракетами, і безпілотниками. В Умані є влучання в житловий багатоповерховий будинок. Є загиблі та поранені.

Під час нічного обстрілу російськими окупантами міста Дніпро загинули молода жінка і 2-річна дитина.