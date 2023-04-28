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У місті Українка Київської області у ніч проти 28 квітня російсько-окупаційні війська знову атакували Київську область.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
За його словами, ракетна небезпека в регіоні тривала більш як дві години. У регіоні працювала протиповітряна оборона. Всі ворожі цілі були знищені.
У місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього постраждала дитина — дівчинку доставили в лікарню «Охматдит».
Також було пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30. На місці працюють усі необхідні служби. Людям надають необхідну допомогу.
Нагадаємо, цієї ночі Росія вперше з 9 березня завдала масованого удару по Україні. Била і крилатими ракетами, і безпілотниками. В Умані є влучання в житловий багатоповерховий будинок. Є загиблі та поранені.
Під час нічного обстрілу російськими окупантами міста Дніпро загинули молода жінка і 2-річна дитина.
У місті Українка Київської області у ніч проти 28 квітня російсько-окупаційні війська знову атакували Київську область.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
За його словами, ракетна небезпека в регіоні тривала більш як дві години. У регіоні працювала протиповітряна оборона. Всі ворожі цілі були знищені.
У місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього постраждала дитина — дівчинку доставили в лікарню «Охматдит».
Також було пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30. На місці працюють усі необхідні служби. Людям надають необхідну допомогу.
Нагадаємо, цієї ночі Росія вперше з 9 березня завдала масованого удару по Україні. Била і крилатими ракетами, і безпілотниками. В Умані є влучання в житловий багатоповерховий будинок. Є загиблі та поранені.
Під час нічного обстрілу російськими окупантами міста Дніпро загинули молода жінка і 2-річна дитина.