Співробітники Служби безпеки України затримали на Харківщині колаборанта, який вивіз до Росії понад тисячу тонн українського зерна.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними спецслужби, 40-річний приватний підприємець з Куп’янського району, який займався вирощуванням та оптовим продажем сільськогосподарських культур, після захоплення частини регіону підтримав російських загарбників і добровільно почав співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією РФ.

«Встановлено, що у серпні минулого року він отримав від агресора так званий «торговий патент на торгівлю зерном». При цьому колаборант взяв на себе «зобов’язання» щодо сплати податків до бюджету країни-агресора», — зазначають в СБУ.

За даними слідства, протягом місяця зловмисник незаконно вивіз до росії понад 1 тисячу тонн пшениці на загальну суму майже 5 мільйонів гривень. Там він реалізовував агропродукцію російським монополістам і отримував від них розрахунок у рублях.

Після визволення району зловмисник намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Однак правоохоронці встановили його місцезнаходження і затримали.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, колаборант Володимир Сальдо, якого загарбники поставили керувати окупованою частиною Херсонської області, зареєстрував зернову компанію у Великій Британії.