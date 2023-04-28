В результаті ракетних ударів по Миколаєву в ніч на 27 квітня постраждала будівля апеляційного суду.

Фото наслідків обстрілу опублікувала Державна судова адміністрація України.

У приміщенні пошкоджені вікна, двері, підвісні стелі, кабінети, майно.

Після обстрілу Миколаївський апеляційний суд з терміновим робочим візитом відвідав голова Державної судової адміністрації Олексій Сальніков.

— Ми розуміємо, що ворог, від злості і ненависті нищитиме всю нашу інфраструктуру і суди також. Але цим він не досягне своєї злочинної мети і не зупинить здійснення правосуддя в області. Після оцінки пошкоджень ми сподіваємося, що вже найближчим часом зможемо відновити повноцінне здійснення правосуддя, — сказав Олексій Сальніков.

У пресслужбі ДСА відзначають, що за рік війни в Україні в результаті ворожих обстрілів було пошкоджено 100 приміщень судів, 15 з них повністю зруйновано.

Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі. Під час атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.

Внаслідок удару РФ по Миколаєву в місті пошкоджено понад сотню житлових будинків, шість закладів освіти, сім адмінбудівель та обласний краєзнавчий музей.

Журналістка видання «НикВести» Олена Козубовська опинилася під завалами після влучання російської ракети у п'ятиповерховий будинок, який було зруйновано в центрі Миколаєва. Вона отримала травми рук.

Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.

Раніше НикВести опублікували фоторепортаж з місць прильотів. Внаслідок удару в місті пошкоджено понад сотню житлових будинків, шість закладів освіти, сім адмінбудівель та обласний краєзнавчий музей.