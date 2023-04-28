У п’ятницю, 28 квітня, під час ворожої ракетної атаки в Умані загинув миколаївський рок-музикант Володимир Макаровський. Ракета влучила у багатоповерховий будинок, де перебував чоловік.

Про це повідомив його колега - музикант Ігор Олейніков у власних соцмережах.

— Сьогодні загинув найкрутіший музикант та один із реальних символів рок-н-ролу Миколаєва. Загинув в Умані завдяки ракеті, — написав музикант.

Володимир Макаровський — відомий у Миколаєві музикант, був вокалістом гурту Fox Trott («Фокстрот»).

Також в соцмережах публікують виступи музиканта.

— Дядько Вова. Макаровський. Старший товариш, музикант, учитель. Самий фірмовий рокер зі стариків, якого я знав. Саме він дав мені зрозуміти, як можна і потрібно виконувати якісний рок англійською мовою. Добряк, справжній індіанець. Народився лише не там, де треба. Можу не покрививши душею порівняти його з багатьма західними вокалістами. Помер також не там, де треба. У заповідному місці, в Умані від прильоту ëбаних визволителів. Якщо потойбічний світ існує, він знайде там непогану компанію дружбанів, з якими можна круто підтиснути. Спочивай з миром, — пише Aнтон Сліпухін.

Відомо, що сьогодні, 28 квітня військові російської федерації нанесли о четвертій ранку ракетний удар по Україні, внаслідок якого знищений під'їзд дев'ятиповерхового будинку в Умані - місті у Черкаській області.