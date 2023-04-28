Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно директора «Березнегуватського лісового господарства» на Миколаївщині, який користуючись службовим становищем незаконно роздавав землі підприємцям.

Обвинувальний акт направлено до суду, повідомили у пресслужбі ДБР.

Замість того, щоб засадити 120 га території лісового фонду деревами, директор лісництва здав цю землю фермерам під вирощування пшениці та рапсу для отримання прибутку.

Через нецільове використання землі державі було завдано збитків на суму у понад 2,6 мільйона гривень.

Директор лісництва обвинувачується у перевищенні службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Для відшкодування завданих державі збитків заявлено цивільний позов та арештовано майно фігуранта.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

Раніше повідомлялося, що Березанська райдержадміністрація незаконно віддала під будівництво приватної дачі десять соток землі на березі моря у Коблево, що на Миколаївщині.