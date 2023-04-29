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Російські загарбники планують «евакуювати» всіх школярів з окупованої Горлівки (Донецька область).
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
«Росіяни продовжують політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, спрямовану на викрадення українських дітей», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Горлівці росіяни планують вивести всіх школярів в кінці навчального року, під приводом «евакуації». Звичайно, що батькам доведеться їхати з дітьми.
«Це робиться для того, аби вивезти українців до РФ й надалі асимілювати їх та знищити в дітей українську ідентичність. Все це і є ознакою геноциду згідно з нормами міжнародного права», — додали в ЦНС.
Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста отримав файл з іменами більш як 19 тисяч викрадених Росією українських дітей з окупованих територій від робочої групи при президентові України.
Російські загарбники планують «евакуювати» всіх школярів з окупованої Горлівки (Донецька область).
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
«Росіяни продовжують політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, спрямовану на викрадення українських дітей», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Горлівці росіяни планують вивести всіх школярів в кінці навчального року, під приводом «евакуації». Звичайно, що батькам доведеться їхати з дітьми.
«Це робиться для того, аби вивезти українців до РФ й надалі асимілювати їх та знищити в дітей українську ідентичність. Все це і є ознакою геноциду згідно з нормами міжнародного права», — додали в ЦНС.
Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста отримав файл з іменами більш як 19 тисяч викрадених Росією українських дітей з окупованих територій від робочої групи при президентові України.