Під час ракетного удару РФ по Миколаєву в ніч на 27 квітня постраждала і будівля, в якій знаходиться обласна організація Національної Спілки художників України.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці спілки.

Постраждала виставкова зала та приміщення майстерень, вибуховою хвилею були вибиті вікна, що вціліли під час попередніх атак РФ.

«Друзі, сьогодні (27 квітня, — прим.) важкий день для Миколаєва і важкий день для Спілки художників, маємо біду у виставковому залі і в майстернях», — написали там.

У Спілці поскаржилися на Департамент житлово-комунального господарства міськради. За словами представників Спілки, там відмовляються і допомогати, і навіть реєструвати наслідки прильотів, посилаючись на те, що Спілка — обласна організація.

«Вже — 53 рік Спілка художників Миколаєва працює на славу міста, прикрашаючи його вулиці і музеї, створює культурний мистецький осередок міста корабелів і хліборобів...! Безкоштовно відкриває виставки творчості миколаївських митців для городян і гостей міста...

Але департамент ЖКХ міста Миколаєва нас знати не хоче, не те щоб допомогти, навіть зареєструвати наслідки прильотів не бажає. Мовляв ви не наші не Миколаївські — ви якісь обласні, урядові...», — сказали у Спілці.

В свою чергу, мовний обмудсмен Тарас Кремінь закликав допомогти миколаївським художникам у відновленні приміщень.

Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі. Під час атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.

Внаслідок удару РФ по Миколаєву в місті пошкоджено понад сотню житлових будинків, шість закладів освіти, сім адмінбудівель та обласний краєзнавчий музей.

Журналістка видання «НикВести» Олена Козубовська опинилася під завалами після влучання російської ракети у п'ятиповерховий будинок, який було зруйновано в центрі Миколаєва. Вона отримала травми рук.

Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.

Раніше НикВести опублікували фоторепортаж з місць прильотів. Внаслідок удару в місті пошкоджено понад сотню житлових будинків, шість закладів освіти, сім адмінбудівель та обласний краєзнавчий музей.