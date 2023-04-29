Ввечері у п’ятницю 28 квітня в Миколаєві на розі проспекту Центрального та вулиці 8 березня пролунав гучний вибух.

Пізніше виявилося, що нетверезий чоловік підірвав гранату, повідомив очільник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

Приводом для такого вчинку стало те, що миколаївці відмовилися давати йому дві гривні.

«Раптовий вибух біля одного з будинків по пр. Центральному примусив мешканців багатоповерхівок виходити з документами та з речами до безпечного місця, подумали, що «прильоти». Виявилося, що це нетверезий чоловʼяга набрався хоробрості та вирішив підірвати гранату після того, як громадяни, які просто ремонтували свою автівку, відмовилися дати йому дві гривні», — написав Сергій Шайхет.

Як наслідок — сам зловмисник та жінка, яка проходила поряд, отримали тілесні ушкодження. Обом лікарі надають медичну допомогу.

«Зловмисником неодмінно займатимуться поліцейські, щойно до нього допустять лікарі. Нині слідчі вирішують питання щодо остаточної кваліфікації події. Злочинець неодмінно нестиме покарання відповідно до закону. Жінці бажаю скорішого одужання», — відзначив начальник поліції.

Раніше на Миколаївщині поліцейські затримали вознесенця за незаконне зберігання озброєння. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.