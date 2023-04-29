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Під час ідентифікації тіл з’ясувалося, що внаслідок удару по будинку в Умані загинуло п’ятеро дітей. Наразі розбір завалів і пошукова операція триває.
Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.
За його словами, підтверджена загибель внаслідок ракетної атаки Росії 23 осіб, з яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла.
«В процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років)», — написав він.
Також Ігор Клименко додав, що безвісти зниклою вважається одна жінка. Пошуки продовжуються.
Нагадаємо, 28 квітня військові РФ нанесли о четвертій ранку ракетний удар по Україні, внаслідок якого знищений під'їзд дев'ятиповерхового будинку в Умані - місті у Черкаській області.
Під час ворожої ракетної атаки в Умані загинув миколаївський рок-музикант Володимир Макаровський. Чоловік знаходився у лікарні на лікуванні. Ймовірно, його серце не витримало удару.
Під час ідентифікації тіл з’ясувалося, що внаслідок удару по будинку в Умані загинуло п’ятеро дітей. Наразі розбір завалів і пошукова операція триває.
Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.
За його словами, підтверджена загибель внаслідок ракетної атаки Росії 23 осіб, з яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла.
«В процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років)», — написав він.
Також Ігор Клименко додав, що безвісти зниклою вважається одна жінка. Пошуки продовжуються.
Нагадаємо, 28 квітня військові РФ нанесли о четвертій ранку ракетний удар по Україні, внаслідок якого знищений під'їзд дев'ятиповерхового будинку в Умані - місті у Черкаській області.
Під час ворожої ракетної атаки в Умані загинув миколаївський рок-музикант Володимир Макаровський. Чоловік знаходився у лікарні на лікуванні. Ймовірно, його серце не витримало удару.