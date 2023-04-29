Баштанською окружною прокуратурою затверджено та скеровано до суду два обвинувальні акти стосовно двох місцевих мешканців за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, військовозобов’язані чоловіки, будучи придатними за станом здоров’я до військової служби, в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки отримали повістки на відправку до військової частини. Однак, розуміючи протиправність своїх дій, чоловіки без поважних причин не прибули до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подальшої відправки до військової частини, ухилившись таким чином від проходження військової служби.

Згідно з санкцією статті, за вказане кримінальне правопорушення чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Раніше Служба безпеки заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації в умовах війни. Махінації влаштували за участі голови військово-лікарської комісії та адвоката, їх затримали.