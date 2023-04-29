Пошуково-рятувальну операцію на місці удару РФ по багатоповерхівці в Умані завершено, внаслідок атаки загинули 23 особи, з яких 6 дітей, поранено 9 осіб.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко у Facebook.

Із 23 загиблих 22 тіла дістали з завалів, ще одна людина померла в лікарні. Серед загиблих — шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років).

Усі 23 тіла загиблих ідентифіковано. Працював спеціальний штаб, де прямі родичі загиблих могли здати біологічні зразки для ДНК-порівняння.

Врятовано з-під завалів 17 осіб.

Ще 2 жінки вважаються безвісти зниклими.

«Всі служби спрацювали злагоджено та ефективно. Дякую рятувальникам, поліцейським, працівникам комунальних служб, десяткам уманчан, які долучилися до розбору обваленого будинку. Робота йшла дуже швидко, бо всі поспішали. До останнього сподівалися знайти під завалами когось живого», — зазначив міністр.

Нагадаємо, 28 квітня військові РФ нанесли о четвертій ранку ракетний удар по Україні, внаслідок якого знищений під'їзд дев'ятиповерхового будинку в Умані - місті у Черкаській області.

Під час ворожої ракетної атаки в Умані загинув миколаївський рок-музикант Володимир Макаровський. Чоловік знаходився у лікарні на лікуванні. Ймовірно, його серце не витримало удару.