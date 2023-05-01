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В ніч на 1 травня росіяни обстріляли Україну з літаків стратегічної авіації, випустивши 18 крилатх ракет.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ.
РФ застосувала дев’ять Ту-95 із району Оленегорськ (Мурманська область) та два Ту-160 із району Каспійського моря.
Повідомляється, що загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 15 повітряних цілей супротивника.
Нагадаємо, російські війська вночі завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади у Миколаївській області.
В ніч на 1 травня росіяни обстріляли Україну з літаків стратегічної авіації, випустивши 18 крилатх ракет.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ.
РФ застосувала дев’ять Ту-95 із району Оленегорськ (Мурманська область) та два Ту-160 із району Каспійського моря.
Повідомляється, що загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 15 повітряних цілей супротивника.
Нагадаємо, російські війська вночі завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади у Миколаївській області.