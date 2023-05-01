В ніч на 1 травня росіяни обстріляли Павлоград в Дніпропетровській області. Попередньо, постраждали 25 людей, серед них троє — діти.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Трагічні ніч та ранок для Дніпропетровщини. Ворог атакував ракетами. 7 з них військові повітряного командування «Схід» збили. Але є і влучання. Дісталося Павлоградському району», — написав він.

У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. В житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів.

Є руйнування й у громадах Павлоградського району. У Вербківській — побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській — 2. У Межиріцькій — пошкоджено школу.

На місцях прильотів працюють всі служби. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 1 травня росіяни обстріляли Україну з літаків стратегічної авіації, випустивши 18 крилатх ракет.

Також російські війська вночі завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади у Миколаївській області.