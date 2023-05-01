У Миколаєві затримали 54-річного чоловіка, який у медичній масці і капюшоні, погрожуючи гранатою, забрав із каси аптеки 3500 гривень.

Про це повідомив начальник ГУНП Сергій Шайхет.

Інцидент стався в центрі міста на проспекті Центральному.

— Неділя, вечір, виклик на «102»: налякана жінка-фармацевт повідомляє, що у Миколаєві на пр. Центральному невідомий у медичній масці і капюшоні, погрожуючи гранатою, відібрав із каси 3500 грн. Зловмисника затримали поліцейські за декілька кварталів від місця злочину, — зазначив він.

Гранату із запалом до неї, а також гроші з аптеки чоловік викинув, коли почув, що відважна провізор біжить за ним.

Того ж вечора слідчі затримали 54-річного миколаївця у порядку ст. 208 КПК України та найближчим часом йому повідомлять про підозру за вчинення розбою - ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України.

За скоєний злочин в умовах воєнного стану фігуранту загрожує до 15 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що чоловіку, який ввечері 28 квітня підірвав гранату у центрі Миколаєва, оголосили підозру за статтями «замах на умисне вбивство» та «незаконне поводження зі зброєю».