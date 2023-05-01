У неділю, 30 квітня, неподалік села Коблеве Миколаївського району, 27-річна водійка BMW 530, за попередніми даними, не впоравшись із керуванням, з’їхала у кювет та влетіла в дерево.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та троє пасажирів - чоловіки 26-ти і 28-ми років та 23-річна жінка з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості були доставлені до медичного закладу. Згодом 28-річний чоловік помер у лікарні.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Нагадаємо, що ввечері, 16 квітня, на трасі М-24 «Благовіщенське — Миколаїв» неподалік села Михайлівка Новоодеського району сталася дорожно-транспорта пригода, у якій постраждав одни з водіїв.