Сімох сирійців звинуватили в неділю в мальтійському суді в тому, що вони заохочували і навчали інших вчиняти терористичні акти в Європі.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Reuters.

Семеро осіб, віком від 21 до 27 років, були заарештовані в суботу в ході операції, скоординованої з європейським поліцейським агентством Європол, повідомила поліція Мальти.

Групу звинувачують у зв’язках з екстремістською організацією, підбурюванні до тероризму за допомогою публічних повідомлень, вербуванні або спробі вербування інших осіб для вчинення терористичних актів, навчанні інших осіб використанню вибухових речовин або вогнепальної зброї, а також у спробі виїхати до Європи з метою вчинення терористичних актів.

Усі вони не визнали себе винними і наприкінці слухання залишилися під вартою. Вони не просили про заставу.

У разі визнання їх винними їм загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув’язнення.