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Сімох сирійців звинуватили в неділю в мальтійському суді в тому, що вони заохочували і навчали інших вчиняти терористичні акти в Європі.
Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Reuters.
Семеро осіб, віком від 21 до 27 років, були заарештовані в суботу в ході операції, скоординованої з європейським поліцейським агентством Європол, повідомила поліція Мальти.
Групу звинувачують у зв’язках з екстремістською організацією, підбурюванні до тероризму за допомогою публічних повідомлень, вербуванні або спробі вербування інших осіб для вчинення терористичних актів, навчанні інших осіб використанню вибухових речовин або вогнепальної зброї, а також у спробі виїхати до Європи з метою вчинення терористичних актів.
Усі вони не визнали себе винними і наприкінці слухання залишилися під вартою. Вони не просили про заставу.
У разі визнання їх винними їм загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув’язнення.
Сімох сирійців звинуватили в неділю в мальтійському суді в тому, що вони заохочували і навчали інших вчиняти терористичні акти в Європі.
Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Reuters.
Семеро осіб, віком від 21 до 27 років, були заарештовані в суботу в ході операції, скоординованої з європейським поліцейським агентством Європол, повідомила поліція Мальти.
Групу звинувачують у зв’язках з екстремістською організацією, підбурюванні до тероризму за допомогою публічних повідомлень, вербуванні або спробі вербування інших осіб для вчинення терористичних актів, навчанні інших осіб використанню вибухових речовин або вогнепальної зброї, а також у спробі виїхати до Європи з метою вчинення терористичних актів.
Усі вони не визнали себе винними і наприкінці слухання залишилися під вартою. Вони не просили про заставу.
У разі визнання їх винними їм загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув’язнення.