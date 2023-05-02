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Миколаївська область протягом ночі двічі зазнала обстрілів з боку російський військ.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Спершу у Миколаївському районі вчора, 1 травня, з 21:26 по 21:28 ворог завдавав ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади.

Внаслідок обстрілів поранення отримало дві людини, пошкоджено приватні будинки. У населеному пункті після обстрілів відсутні світло, газ, вода та інтернет.

Також вночі, 2 травня, з 03:24 по 03:32 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, що протягом вихідних комунальні служби Миколаєва працювали на місцях ракетних ударів по місту в ніч на 27 квітня. Ліквідація наслідків продовжується.