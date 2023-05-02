У Вознесенському районі посадовиця вимагала 8 тисяч гривень хабара від свого підлеглого за незвільнення з роботи.

Поліцейські затримали жінку у порядку ст. 208 КПК України та оголосили їй про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. За вчинене підозрюваній загрожує до десяти років ув’язнення, повідомили в ГУНП в Миколаївській області.

Правоохоронці встановили, що 49-річна керівниця міжрайонного управління водного господарства вимагала від свого працівника неправомірну вигоду у розмірі 8000 гривень за неприйняття заходів щодо звільнення його з посади.

Під час отримання хабара зловмисницю затримали слідчі Вознесенського райуправління поліції спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області ДСР Нацполіції за процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури. Грошові кошти вилучили.

Нагадаємо, командиру взводу однієї з військових частин ВМС ЗСУ на Миколаївщині повідомили про підозру за фактами вимагання грошей та погрози насильством.