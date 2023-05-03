Грецька влада оштрафувала 58-річного мешканця острова Ідра, який скинув кота з 8-метрової висоти.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Чоловіка оштрафували на 15 тисяч євро. Він стверджував, що не мав наміру завдати шкоди чотирилапому, наполягаючи, що після того, як він штовхнув тварину, кіт втратив рівновагу і впав з 8-метрової висоти. Тварина отримала травми голови.

За словами очевидців інциденту, «винуватець знущання над твариною особливо іронічно ставився до тих свідків, які після цього запитували його про причину його дій».

Власник ресторану, де обідав 58-річний чоловік, повідомив про інцидент у поліцію. Чоловіка доставили до відділку, а згодом заарештували.

У понеділок його доставили до прокуратури Пірея, де на нього наклали штраф.

Нагадаємо, внаслідок війни в Україні кількість тварин у притулках і на утриманні зооволонтерів зросла в середньому на 60%.