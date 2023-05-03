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Кота і його господарку, які не могли самостійно спуститися з дерева, врятували співробітники ДСНС в Одеській області ввечері 1 травня.
Про це пише «Думська».
До служби порятунку надійшла інформація про те, що на проспекті Академіка Глушка допомоги потребує жінка, яка застрягла на дереві, рятуючи кота (на рівні 3-го поверху).
За декілька хвилин співробітники ДСНС прибули на місце і за допомогою висувної драбини зняли котика та його господарку.
Нагадаємо, грецька влада оштрафувала 58-річного мешканця острова Ідра, який скинув кота з 8-метрової висоти.
Кота і його господарку, які не могли самостійно спуститися з дерева, врятували співробітники ДСНС в Одеській області ввечері 1 травня.
Про це пише «Думська».
До служби порятунку надійшла інформація про те, що на проспекті Академіка Глушка допомоги потребує жінка, яка застрягла на дереві, рятуючи кота (на рівні 3-го поверху).
За декілька хвилин співробітники ДСНС прибули на місце і за допомогою висувної драбини зняли котика та його господарку.
Нагадаємо, грецька влада оштрафувала 58-річного мешканця острова Ідра, який скинув кота з 8-метрової висоти.