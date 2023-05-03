В ніч на 3 травня російські війська запустили по Миколаївській області два дрони-камікадзе типу «Шахед».

Один з них був збитий, інший влучив по території приватного домоволодіння, повідомили в Миколаївській ОВА.

Дрон поцілив по Куцурубській громаді. Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, близько 03:50 російські війська в черговий раз обстріляли Куцурубську територіальну громаду Миколаївського району. В результаті влучення боєприпасів та їх уламків у селі Дмитрівка загорілись автомобіль та літня кухня на території приватного домоволодіння.

На місце було направлено відділення 22 державної пожежно-рятувальної частини. Завдяки своєчасно вжитим заходам вдалось не допустити перекидання вогню на житловий будинок. О 06:15 пожежу ліквідовано на площі 100 квадратних метрів. Від ДСНС на місці працювали 10 вогнеборців, залучались 2 спецтехніки.

Другий дрон-камікадзе, спрямований по Миколаївщині, знищено Силами оборони.

Також вчора, 2 травня, о 17:10 та 23:10 ворог завдавав мінометних та артилерійських ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, Миколаївська область протягом ночі на 2 травня двічі зазнала обстрілів з боку російський військ. Внаслідок обстрілів поранення отримало дві людини.