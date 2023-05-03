У ніч проти 3 травня безпілотники атакували військовий аеродром у Брянській області, пошкоджено транспортний літак Ан-124.

Про це пише російський проєкт Baza.

Стверджується, що в атаці було задіяно п’ять дронів, які нібито належали ЗСУ. Два з них вибухнули на території аеродрому, ще два було знищено зі стрілецької зброї, п’ятого не було виявлено.

За даними видання, внаслідок атаки «невеликі пошкодження отримав Ан-124, що не експлуатується», постраждалих немає.

Нагадаємо, в суботу, 29 квітня, в тимчасово окупованому Севастополі сталася пожежа на нафтобазі. Окупаційна «влада» регіону заявляє про влучання безпілотника.