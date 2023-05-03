На тлі тривалих потужних дощів, що йдуть у у Руанді, кількість жертв зсувів та повеней становить наразі понад 100 осіб.

Про це пише Укрінформ.

Згідно з даними місцевих ЗМІ, наразі встановлено загибель 109 осіб, з них 95 — на заході країни та 14 — на півночі.

Раніше місцева влада повідомляла про щонайменше 50 загиблих у результаті сильних дощів, які йшли в регіоні протягом «цілої ночі».

Окрім того, основні дороги в постраждалих провінціях, включаючи новий шлях, що тягнеться вздовж озера Ківу, «непридатні для використання через зсуви».

У віддалених районах досі тривають рятувальні роботи, тому кількість жертв може зрости.

Метеорологічне агентство Руанди раніше попередило про сильні дощі, що не вщухатимуть протягом цього місяця.

Нагадаємо, на початку року тисячі мешканців Каліфорнії евакуювалися через сильні шторми, зсуви та повені