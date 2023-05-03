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Кіберфахівці Служби безпеки викрили міжрегіональну мережу ботоферм, які поширювали дезінформацію для розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні.
«Осередки» дезінформації діяли в Тернопільській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Львівській, Чернівецькій, Харківській, Миколаївській та Закарпатській областях, повідомили в пресцентрі СБУ.
Насамперед зловмисники намагались дискредитувати діяльність вищого військово-політичного керівництва держави в умовах війни.
Також вони розповсюджували хибні повідомлення про теракти в українських містах та «мінування» об’єктів з масовим скупченням людей.
Для «розгону» фейків створили анонімні акаунти у соцмережах Фейсбук, Інстаграм і Твіттер із загальною аудиторією у майже 200 тисяч користувачів.
У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах України знешкоджено 9 ботоферм і викрито їхніх організаторів. Серед них — активні прихильники однієї з вітчизняних політсил.
Апаратно-програмні комплекси для «вирощування» ботів фігуранти встановили у власних помешканнях або в офісних приміщеннях.
Під час обшуків у зловмисників виявлено:
На підставі зібраних доказів фігурантам планується повідомити про підозру за ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Спецоперацію проводили кіберпідрозділи СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Раніше повідомлялося, що ексдиректора комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Олександра Сагайдака будуть судити за державну зраду.
Кіберфахівці Служби безпеки викрили міжрегіональну мережу ботоферм, які поширювали дезінформацію для розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні.
«Осередки» дезінформації діяли в Тернопільській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Львівській, Чернівецькій, Харківській, Миколаївській та Закарпатській областях, повідомили в пресцентрі СБУ.
Насамперед зловмисники намагались дискредитувати діяльність вищого військово-політичного керівництва держави в умовах війни.
Також вони розповсюджували хибні повідомлення про теракти в українських містах та «мінування» об’єктів з масовим скупченням людей.
Для «розгону» фейків створили анонімні акаунти у соцмережах Фейсбук, Інстаграм і Твіттер із загальною аудиторією у майже 200 тисяч користувачів.
У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах України знешкоджено 9 ботоферм і викрито їхніх організаторів. Серед них — активні прихильники однієї з вітчизняних політсил.
Апаратно-програмні комплекси для «вирощування» ботів фігуранти встановили у власних помешканнях або в офісних приміщеннях.
Під час обшуків у зловмисників виявлено:
На підставі зібраних доказів фігурантам планується повідомити про підозру за ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Спецоперацію проводили кіберпідрозділи СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Раніше повідомлялося, що ексдиректора комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Олександра Сагайдака будуть судити за державну зраду.