Кіберфахівці Служби безпеки викрили міжрегіональну мережу ботоферм, які поширювали дезінформацію для розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні.

«Осередки» дезінформації діяли в Тернопільській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Львівській, Чернівецькій, Харківській, Миколаївській та Закарпатській областях, повідомили в пресцентрі СБУ.

Насамперед зловмисники намагались дискредитувати діяльність вищого військово-політичного керівництва держави в умовах війни.

Також вони розповсюджували хибні повідомлення про теракти в українських містах та «мінування» об’єктів з масовим скупченням людей.

Для «розгону» фейків створили анонімні акаунти у соцмережах Фейсбук, Інстаграм і Твіттер із загальною аудиторією у майже 200 тисяч користувачів.

У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах України знешкоджено 9 ботоферм і викрито їхніх організаторів. Серед них — активні прихильники однієї з вітчизняних політсил.

Апаратно-програмні комплекси для «вирощування» ботів фігуранти встановили у власних помешканнях або в офісних приміщеннях.

Під час обшуків у зловмисників виявлено:

комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;

банківські картки, на які отримували гроші за інформаційні «вкиди»;

5 тисяч SIM-карт українських операторів мобільного зв’язку;

GSM-шлюзи та інше спеціалізоване обладнання.

На підставі зібраних доказів фігурантам планується повідомити про підозру за ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Спецоперацію проводили кіберпідрозділи СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Раніше повідомлялося, що ексдиректора комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Олександра Сагайдака будуть судити за державну зраду.