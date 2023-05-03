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Двоє миколаївців налагодили канал збуту автоматичної зброї та боєприпасів до неї, які продавали вузькому колу осіб.
Фігурантам слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України, за скоєне їм загрожує до семи років ув’язнення, повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.
Правоохоронці викрили 40-річного зловмисника одразу після отримая ним 1000 доларів США за продаж автоматичної зброї АК-74 та 25 набоїв до неї.
На місці поліцейські виявили та вилучили грошові кошти, отримані за продаж товару.
Також у ході обшуків у 34-річного спільника, причетного до збуту зброї, правоохоронці виявили зброю та боєприпаси, а також пакунок з наркотичною речовиною.
За місцями мешкання та у гаражному приміщені зловмисників слідчі виявили та вилучили два пістолети, автоматичну зброю АК, близько 1500 набоїв різного калібру (5,45 та 7,62 мм), дві гранати Ф-1 та гранатометний постріл.
Нагадаємо, на Миколаївщині поліцейські затримали вознесенця за незаконне зберігання озброєння. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Двоє миколаївців налагодили канал збуту автоматичної зброї та боєприпасів до неї, які продавали вузькому колу осіб.
Фігурантам слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України, за скоєне їм загрожує до семи років ув’язнення, повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.
Правоохоронці викрили 40-річного зловмисника одразу після отримая ним 1000 доларів США за продаж автоматичної зброї АК-74 та 25 набоїв до неї.
На місці поліцейські виявили та вилучили грошові кошти, отримані за продаж товару.
Також у ході обшуків у 34-річного спільника, причетного до збуту зброї, правоохоронці виявили зброю та боєприпаси, а також пакунок з наркотичною речовиною.
За місцями мешкання та у гаражному приміщені зловмисників слідчі виявили та вилучили два пістолети, автоматичну зброю АК, близько 1500 набоїв різного калібру (5,45 та 7,62 мм), дві гранати Ф-1 та гранатометний постріл.
Нагадаємо, на Миколаївщині поліцейські затримали вознесенця за незаконне зберігання озброєння. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.