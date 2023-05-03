Двоє миколаївців налагодили канал збуту автоматичної зброї та боєприпасів до неї, які продавали вузькому колу осіб.

Фігурантам слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України, за скоєне їм загрожує до семи років ув’язнення, повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Правоохоронці викрили 40-річного зловмисника одразу після отримая ним 1000 доларів США за продаж автоматичної зброї АК-74 та 25 набоїв до неї.

На місці поліцейські виявили та вилучили грошові кошти, отримані за продаж товару.

Також у ході обшуків у 34-річного спільника, причетного до збуту зброї, правоохоронці виявили зброю та боєприпаси, а також пакунок з наркотичною речовиною.

За місцями мешкання та у гаражному приміщені зловмисників слідчі виявили та вилучили два пістолети, автоматичну зброю АК, близько 1500 набоїв різного калібру (5,45 та 7,62 мм), дві гранати Ф-1 та гранатометний постріл.

Нагадаємо, на Миколаївщині поліцейські затримали вознесенця за незаконне зберігання озброєння. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.