У Белграді 14-річний хлопець влаштував стрілянину у школі. Унаслідок цього загинули щонайменше дев'ятеро людей: один охоронець та восьмеро дітей.

Про це повідомляють сербські видання B92 та «PTC».

Учень сьомого класу початкової школи в Белграді прийшов зранку до закладу освіти та почав стріляти з пістолета. Це сталося приблизно о 8:40.

Хлопця вже затримали. Імовірно, зброя належить його батькові.

Як пише B92, під час обшуку в школі знайшли рюкзак із трьома коктейлями Молотова. Також з'явилася непідтверджена інформація про те, що хлопець стріляв із двох пістолетів.

Дев'ятеро людей загинули, ще семеро — серед них шестеро учнів та один вчитель — отримали важкі поранення. В однієї дівчини травма голови, вона в операційній.

На місце стрілянини прибули міністр освіти Бранко Ружич і міністр охорони здоров'я Даніца Груїчич.

Нагадаємо, 26 вересня в одній зі шкіл російського Іжевська сталася стрілянина. За останніми даними, під час стрілянини загинули 10 людей, серед них п'ятеро дітей.