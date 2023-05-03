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У Белграді 14-річний хлопець влаштував стрілянину у школі. Унаслідок цього загинули щонайменше дев'ятеро людей: один охоронець та восьмеро дітей.
Про це повідомляють сербські видання B92 та «PTC».
Учень сьомого класу початкової школи в Белграді прийшов зранку до закладу освіти та почав стріляти з пістолета. Це сталося приблизно о 8:40.
Хлопця вже затримали. Імовірно, зброя належить його батькові.
Як пише B92, під час обшуку в школі знайшли рюкзак із трьома коктейлями Молотова. Також з'явилася непідтверджена інформація про те, що хлопець стріляв із двох пістолетів.
Дев'ятеро людей загинули, ще семеро — серед них шестеро учнів та один вчитель — отримали важкі поранення. В однієї дівчини травма голови, вона в операційній.
На місце стрілянини прибули міністр освіти Бранко Ружич і міністр охорони здоров'я Даніца Груїчич.
Нагадаємо, 26 вересня в одній зі шкіл російського Іжевська сталася стрілянина. За останніми даними, під час стрілянини загинули 10 людей, серед них п'ятеро дітей.
У Белграді 14-річний хлопець влаштував стрілянину у школі. Унаслідок цього загинули щонайменше дев'ятеро людей: один охоронець та восьмеро дітей.
Про це повідомляють сербські видання B92 та «PTC».
Учень сьомого класу початкової школи в Белграді прийшов зранку до закладу освіти та почав стріляти з пістолета. Це сталося приблизно о 8:40.
Хлопця вже затримали. Імовірно, зброя належить його батькові.
Як пише B92, під час обшуку в школі знайшли рюкзак із трьома коктейлями Молотова. Також з'явилася непідтверджена інформація про те, що хлопець стріляв із двох пістолетів.
Дев'ятеро людей загинули, ще семеро — серед них шестеро учнів та один вчитель — отримали важкі поранення. В однієї дівчини травма голови, вона в операційній.
На місце стрілянини прибули міністр освіти Бранко Ружич і міністр охорони здоров'я Даніца Груїчич.
Нагадаємо, 26 вересня в одній зі шкіл російського Іжевська сталася стрілянина. За останніми даними, під час стрілянини загинули 10 людей, серед них п'ятеро дітей.