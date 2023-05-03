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У середу, 3 травня, на Миколаївщині та Херсонщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 4 російські безпілотні літальні апарати.

Про це повідомила Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Південь».

Було ліквідовано два ударних БпЛА «Ланцет», один БпЛА «Мерлін-ВР» та один БпЛА оперативно-тактичного рівня.

«Відзначаємо результативну бойову роботу воїнів мобільних вогневих груп радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького та Херсонської зенітної ракетної бригади», — відзначили у командуванні.

Нагадаємо, Сили оборони України в ніч на 3 травня збили 21 ударний безпілотник іранського виробництва «Shahed-136/131», загалом ворог застосував до 26 дронів.