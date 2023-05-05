Слідчим суддею Центрального районного суду Миколаєва Іваном Дірком обрано запобіжний захід військовослужбовцю однієї з частин Миколаївської області, підозрюваному у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.

Відповідно до матеріалів клопотання, військовослужбовець надав згоду представнику РФ у проведенні підривної діяльності проти України за грошову винагороду.

Використовуючи один з месенжерів, він надсилав інформацію стосовно дислокації підрозділів ЗСУ та вогневих точок, корегував інформацію щодо ворожих обстрілів українських сил, попереджав про можливість нанесення ЗСУ ударів по підрозділам РФ.

Окрім цього, він надсилав фото та відео матеріали спеціального обладнання, яке використовувалось у його підрозділі.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрюваний провину в повному обсязі не визнавав, захисник просив суд при обранні запобіжного заходу розглянути можливість застосування застави.

За результатами розгляду, слідчий суддя Іван Дірко ухвалив обрати підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, на Миколаївщині у результаті багатоетапної спецоперації затримано інформатора РФ, який збирав та передавав дані про місця дислокації та переміщення українських військ. Ним виявився мешканець Криму, який у 2014 році підтримав російських загарбників і залишився на території тимчасово окупованого півострова.