У Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.

Про це повідомляє ГУНП в Миколаївській області.

Пізно ввечері 3 травня за допомогою до відділення поліції № 1 Баштанського районного відділу звернувся чоловік. Він розповів, що 10 хвилин тому з дому втік, вилізши через вікно, його малолітній онук, де хлопчик міг піти, заявник не знав.

На пошуки малолітнього відразу по тривозі був піднятий весь особовий склад відділення поліції.

Упродовж години поліцейські сектору реагування патрульної поліції на одній із вулиць виявили малого втікача.

Поліцейським хлопчик розповів, що залишив домівку через зіпсований настрій, бо перестав працювати його планшет, саме тому він і вирішив прогулятись.

З ним та його батьками поліцейські провели профілактичну бесіду.

Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині затримали третього фігуранта справи про зґвалтування 12-річної дівчини, який переховувався 4 роки.