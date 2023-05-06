Росія завозить на територію окупованого Маріуполя гастарбайтерів. Їх заселяють у квартири, які через евакуацію вимушені були залишити українці.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Відмічається, що у Маріуполі щодня зростає кількість гастарбайтерів. Росія привозить їх для нібито відбудування захопленого міста. При цьому майже всі є представниками так званих російських корінних народів — буряти, тувинці, представники кавказьких національностей.

«Місцеві жителі знімають відео, на яких можна побачити, що у місті вже з’явилися й жінки — дружини чи родички «приїжджих». Тепер їм надають вціліле житло маріупольців, які через повномасштабне вторгнення росіян змушені були покинути рідні домівки», — сказано в повідомленні.

Також раніше мешканці Маріуполя повідомляли про те, що гастарбайтери грабують приватні будинки жителів. При цьому так звана «поліція» не реагує на заяви людей.

Нагадаємо, за підтвердженими міською владою даними, у зруйнованому й окупованому Росією Маріуполі загинули понад 20 тисяч людей.