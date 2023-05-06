Повітряні сили підтвердили збиття російської балістичної ракети «Кинджал». Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії в ніч на 4 травня.

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук привітав українців з історичною подією.

— Так, ми збили «не имеющий аналогов» Кинджал! Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії, — зазначив він.

Микола Олещук просить завчасно «не оприлюднювати інформацію, якою може скористатися ворог».

Нагадаємо, що російські війська 9 березня завдали найбільш масштабного ракетного удару по Україні в 2023 році. Але, ймовірно, ця атака могла послужити лише цілям російської пропаганди. Росія запустила по Україні понад 80 різних ракет, зокрема шість гіперзвукових ракет «Кинджал», які наша ППО тоді збити не могла.