Біля міста Нижній Новгород 6 травня підірвали автомобіль російського пропагандиста, письменника, бойовика «ЛДНР» Захара Прилєпіна.

Як повідомляє російське видання РБК із посиланням на джерело в МВС Росії, Прилєпін був важко поранений, він знаходиться у важкому стані, імовірно, у нього зламані обидві ноги.

Російські Телеграм-канали пишуть, що подія сталася приблизно о 10:40 ранку в районі міста Бор Нижегородської області. В результаті вибуху загинув водій автомобіля. Вибуховий пристрій, пише Mash, можливо, був закладений під днище Audi Q7.

— На місці вибуху воронка глибиною півтора метра. Осколки розкидало в радіусі 30 метрів. Вибуховий пристрій знаходився біля заднього сидіння «Ауді» публіциста, — додає тг-канал.

За даними джерел РБК, Прилєпін повертався до Москви із захоплених Росією територій України.

— Сьогодні він перетнув пропускний пункт на прикордонній території. Імовірно, підозрювані супроводжували автомобіль Прилєпіна. Відомо, що по дорозі він зупинявся поїсти в Нижегородській області. Відразу після того, як він продовжив рух, стався вибух, — йдеться в повідомленні.

За даними Mash, вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно. «За Прилєпіним стежили і дочекалися, коли він висадить з машини доньку. Після детонації авто перекинулося», - пише тг-канал.

Нагадаємо, що у результаті ранкового вибуху у тимчасово окупованому Мелітополі загинув колаборант, який працював у правоохоронних органах, Олександр Міщенко.

Також нагадаємо, у Каховці підірвали автомобіль колаборанта Андрія Штепи, якого росіяни призначили «головою» сіл Любимівка та Василівка Каховського району.