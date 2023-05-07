В ніч на 7 травня у Миколаєві було чутно звуки вибухів. Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Загалом було чутно три вибухи. Заграви, яка могла б свідчити про прильот, не було.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, скоріше за все відпрацювали сили Протиповітряної оборони.

— Та відчепіться ви від Миколаєва. У нас тут скучно, ППО в кожному бандерівському дворі, - написав Віталій Кім.

Віталій Кім зазначає, що досі у Миколаєві жодних викликів поліцейських або пожежників не було. Тому або спрацювало ППО, або ракети впали у безлюдному місці.

— Не буду писати деталей. Викликів 101/102 не було. Або ППО, або поле, - написав Віталій Кім.

Моніторингові пабліки повідомили, що пуски ракет Х-22 відбувались з моря, з зі стратегічного бомбардувальника ТУ-22м3.