|Швидкість вітру:
|4 м/с
|Схід сонця:
|05:28
|Захід сонця:
|20:08
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|2.7 м/с
|Схід сонця:
|05:23
|Захід сонця
|20:25
|Температура завтра:
|C°
В ніч на 7 травня у Миколаєві було чутно звуки вибухів. Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
Загалом було чутно три вибухи. Заграви, яка могла б свідчити про прильот, не було.
Як повідомив у своєму телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, скоріше за все відпрацювали сили Протиповітряної оборони.
— Та відчепіться ви від Миколаєва. У нас тут скучно, ППО в кожному бандерівському дворі, - написав Віталій Кім.
Віталій Кім зазначає, що досі у Миколаєві жодних викликів поліцейських або пожежників не було. Тому або спрацювало ППО, або ракети впали у безлюдному місці.
— Не буду писати деталей. Викликів 101/102 не було. Або ППО, або поле, - написав Віталій Кім.
Моніторингові пабліки повідомили, що пуски ракет Х-22 відбувались з моря, з зі стратегічного бомбардувальника ТУ-22м3.
В ніч на 7 травня у Миколаєві було чутно звуки вибухів. Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
Загалом було чутно три вибухи. Заграви, яка могла б свідчити про прильот, не було.
Як повідомив у своєму телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, скоріше за все відпрацювали сили Протиповітряної оборони.
— Та відчепіться ви від Миколаєва. У нас тут скучно, ППО в кожному бандерівському дворі, - написав Віталій Кім.
Віталій Кім зазначає, що досі у Миколаєві жодних викликів поліцейських або пожежників не було. Тому або спрацювало ППО, або ракети впали у безлюдному місці.
— Не буду писати деталей. Викликів 101/102 не було. Або ППО, або поле, - написав Віталій Кім.
Моніторингові пабліки повідомили, що пуски ракет Х-22 відбувались з моря, з зі стратегічного бомбардувальника ТУ-22м3.