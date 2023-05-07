Протягом минулої добии, 6 травня, в Миколаївській області сталося шість пожеж, під час яких вогнеборці врятували сімох людей, ще трьох евакуювали.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління ДСНС України в Миколаївській області.

6 травня о 09:11 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу очерету на відкритій території с. Афанасіївка Снігурівської територіальної громади Баштанського району. На площі 200 кв. м о 09:50 вогонь загасили вогнеборці 24 державної пожежно-рятувальної частини. Пожежу спричинив підпал.

О 13:35 загорілись три квартири в одноповерховому житловому будинку на вул. Аляуди м. Миколаєва. Про це сповістили мешканці. На виклик прибули відділення 4, 3 та 2 ДПРЧ, чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Під час розвідки вогнеборці врятували 2 людей, які знаходились в задимленому приміщенні та о 14:32 загасили пожежу на площі 200 кв. м.

Вночі, о 23:31 сповістили про горіння господарчої будівлі на вул. 9 Лінія м. Миколаєва. О 23:57 пожежу на площі 20 кв. м загасили вогнеборці 4 ДПРЧ.

7 травня о 00:57 на спецлінію 101 надійшов дзвінок про те, що в колодязі теплотраси загорілись сміття та побутові речі. Двома відділенням 2 ДПРЧ о 01:54 пожежу ліквідовано на площі 10 кв. м. Врятовано чоловіка, якого каретою швидкої допомоги доставлено до лікарні у важкому стані з попереднім діагнозом — отруєння продуктами горіння.

О 00:59 внаслідок влучення боєприпасів та їх уламків загорілась суха трава на відкритій території у Миколаївському районі. Підручними засобами пожежу на площі 500 кв. м ліквідували вогнеборці 21 ДПРЧ.

О 01:04 на вул. Космонавтів м. Миколаєва виникла пожежа двокімнатної квартири на другому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. На виклик прибули відділення 4, 3 ДПРЧ та врятували із задимлених приміщень 4 людей і евакуйовували - 3. Спільними зусиллями, на площі 10 кв. м о 01:45 вогонь загасили.

Причини пожеж встановлюються.

Раніше повідомлялось, що російська ракета влучила у промислове підприємство на Миколаївщині.