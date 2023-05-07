Російські війська вдень у неділю, 7 травня, скинули п’ять керованих авіабомб на село Кізомис Херсонської області.

Про це заявив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

— Через влучання авіабомб пошкоджено газогін та близько семи будинків місцевих жителів, з них три знищено вщент. Мирні люди не постраждали, - наголосив Олександр Прокудін.

Війська РФ також завдали удару з артилерії поблизу села Янтарне. Внаслідок обстрілів 62-річна жінка отримала поранення. Лікарі надали пораненій медичну допомогу.

Нагадаємо, росіяни поцілили ракетою у ковбасний цех у селі на Миколаївщині та зруйнували його