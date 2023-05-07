|Швидкість вітру:
|2.9 м/с
|Схід сонця:
|05:28
|Захід сонця:
|20:08
|Температура завтра:
|+16 C°
|Швидкість вітру:
|3.2 м/с
|Схід сонця:
|05:23
|Захід сонця
|20:25
|Температура завтра:
|+13 C°
Російські війська вдень у неділю, 7 травня, скинули п’ять керованих авіабомб на село Кізомис Херсонської області.
Про це заявив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
— Через влучання авіабомб пошкоджено газогін та близько семи будинків місцевих жителів, з них три знищено вщент. Мирні люди не постраждали, - наголосив Олександр Прокудін.
Війська РФ також завдали удару з артилерії поблизу села Янтарне. Внаслідок обстрілів 62-річна жінка отримала поранення. Лікарі надали пораненій медичну допомогу.
Нагадаємо, росіяни поцілили ракетою у ковбасний цех у селі на Миколаївщині та зруйнували його
Російські війська вдень у неділю, 7 травня, скинули п’ять керованих авіабомб на село Кізомис Херсонської області.
Про це заявив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
— Через влучання авіабомб пошкоджено газогін та близько семи будинків місцевих жителів, з них три знищено вщент. Мирні люди не постраждали, - наголосив Олександр Прокудін.
Війська РФ також завдали удару з артилерії поблизу села Янтарне. Внаслідок обстрілів 62-річна жінка отримала поранення. Лікарі надали пораненій медичну допомогу.
Нагадаємо, росіяни поцілили ракетою у ковбасний цех у селі на Миколаївщині та зруйнували його