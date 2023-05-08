Росія зосереджує зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, за добу 7 травня здійснила 39 атак. Ведуться важкі бої за Мар'їнку та Бахмут, де окупанти обстрілюють запалювальними та фосфорними боєприпасами.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Також на Бахмутському напрямку протягом доби росіяни вели безрезультатні наступальні дії у напрямку Хромового, Іванівського, Часового Яру та Ступочок.

Без успіху окупанти наступали й у районах Авдіївки та Первомайського на Авдіївському напрямку. На Мар’їнському напрямку Росія продовжує атакувати позиції українських військ.

На Куп’янському, Лиманському та Шахтарському напрямках окупанти протягом доби наступальних дій не проводили, здійснювали обстріли населених пунктів. Також під російським вогнем опинилося прикордоння України на Сіверському та Слобожанському напрямках.

На Запорізькому та Херсонському напрямках Росія обороняється та веде обстріли населених пунктів.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по російському зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки росіян, а також три склади боєприпасів військ РФ.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський увечері 7 травня повідомив, що в Бахмуті росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння. Також почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ.

«Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани й робить усе можливе, аби взяти Бахмут під контроль і продовжити наступальні дії. Станом на сьогодні Силам оборони вдається зривати плани ворога на Бахмутському напрямку», — йдеться у його повідомленні в Telegram.

Сирський додав, що окупанти все ще сподіваються захопити Бахмут до 9 травня, а завдання українських військ — не допустити цього.