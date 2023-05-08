Уночі 8 травня Росія вдарила по Одеській області ракетами типу Х-22. Вони влучили по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на чорноморському узбережжі.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук та пресслужба ОК «‎Південь»‎.

Як відомо, усього ворог здійсненив вісім пусків з району мису Тарханкут (окупований Крим). Частина ракет не досягла своїх цілей.

На місці влучання сталася масштабна пожежа. В ОК «‎Південь»‎ повідомили, що інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, нещодавно російські віська здійснили ракетний удар по житловому будинку в Умані, внаслідок якого загинув миколаївський рок-музикант Володимир Макаровський.