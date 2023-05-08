Фото: Ян Доброносов

У ніч на 8 травня 2023 року противник атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва «Shahed-136/131».

Було застосовано 35 ударних БпЛА, які атакували з північного напрямку — аеродром Сеща (Брянська область), повідомляють Повітряні сили.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування «Центр» Повітряних Сил, у взаємодії з складовими Сил оборони України, знищено усі тридцять п’ять «Shahed-136/131».

«Разом з тим, нагадуємо, що навіть 100-відсотковий результат уражень повітряних цілей не гарантує безпечне перебування там, де працює ППО! Уламки зенітних ракет та уражених БпЛА обов’язково повертаються на землю! Тож бережіть себе та своїх рідних», — йдеться у повідомленні.

Разом з тим у Святошинському районі столиці, ймовірно, через падіння уламків пошкоджено сім авто і ще одне авто горіло, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади. Є падіння уламків на проїжджу частину. Травмовано п’ятеро осіб, їм надана медична допомога.

В Солом’янському районі пошкоджено резервуар з витоком дизельного палива (без загоряння). На стоянці пошкоджено 15 вантажних та п’ять легкових авто.

Також ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факелу, газ перекрито, пожежу ліквідовано.

Нагадаємо, вночі 8 травня Росія вдарила по Одеській області ракетами типу Х-22. Вони влучили по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на чорноморському узбережжі.