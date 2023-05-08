У неділю, 7 травня, о 10:30 на трасі М-14 Одеса-Новоазовськ сталася смертельна ДТП, в якій загинула депутатка Вознесенської міськради Тетяна Бобриніченко.

Про це повідомляє видання Вознесенськ.Info.

В ГУНП Одеської області розповіли, що автомобіль Hyundai, рухаючись через міст між селами Кошари та Коблеве, зіштовхнувся із вантажним автомобілем DAF.

Унаслідок ДТП кермувальниця легковика отримала важкі травми, її доставили до медзакладу, але в лікарні жінка померла. Водій вантажівки не постраждав.

За даними Вознесенськ.Info за кермом Hyundai знаходилася депутатка Вознесенської міської ради Тетяна Бобриніченко.

Нагадаємо, 30 квітня неподалік села Коблевого Миколаївського району, 27-річна водійка BMW 530, за попередніми даними, не впоравшись із керуванням, з’їхала у кювет та влетіла в дерево. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та троє пасажирів — чоловіки 26-ти і 28-ми років та 23-річна жінка з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості були доставлені до медичного закладу. Згодом 28-річний чоловік помер у лікарні.