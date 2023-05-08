Працівники Держбюро розслідувань викрили розгалужену мережу АЗС, яка торгувала контрафактним пальним на території Миколаївської області.

Про це повідомили у пресслужбі територіального управління ДБР, розсташованого в Миколаєві.

Загалом припинено діяльність восьми АЗС, половина з яких взагалі були нелегальними й не мали ліцензії на торгівлю підакцизними товарами.

Заправні станції протягом 2022-2023 років продавали пальне невідповідної якості без дозвільної документації. Відповідно, вони не сплачували податки та обов’язкові платежі до державних та комунальних установ.

У ході обшуків на АЗС вилучили 100 тонн пального, орієнтовною вартістю мільйони гривень, та документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

Походження пального встановлюється. Невідкладні слідчі дії тривають. Наразі перевіряється причетність до схеми працівників Головного Управління Державної податкової служби в Миколаївській області.

Після експертизи вилучене пальне, у разі можливості використання Збройними силами України, буде передано військовим.

Досудове розслідування здійснюється у межах відкритого кримінального провадження щодо зловживання владою та незаконного збуту підакцизних товарів (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 204 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

Раніше повідомлялося, що від початку великої війни Теруправління Державного бюро розслідувань Миколаєва розслідує 84 кримінальних провадження щодо зрадників та колаборантів.