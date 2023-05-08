У понеділок 8 травня росіяни атакують український онлайн-сервіс бронювання місця для перетину кордону вантажівками єЧерга.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

— Увага росіян до єЧерги означає те, що ми рухаємось у правильному напрямку та робимо інноваційні продукти. Станом на 11-ту годину дня ми вже почали фіксувати атаки на наш сервіс. Наразі фахівці забезпечують необхідні технічні рішення для того, щоб завадити росіянам впливати на роботу єЧерги, — заявив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анатолій Комірний.

Зараз система працює без збоїв, у випадку змін водії та перевізники будуть оперативно проінформовані, наголосили в міністерстві. Персональні дані водіїв та дані транспортних засобів, що зареєстровані у системі, захищені, сторонні особи не можуть отримати до них доступу внаслідок кібератак.

Нагадаємо, сервіс запрацював наприкінці минулого року. єЧерга упорядковує та збільшує транспортний потік вантажних транспортних засобів. Перевізники можуть планувати день і час прибуття до пропускного пункту, адже знають, коли настане їх черга перетинати кордон.