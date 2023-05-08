У Миколаївській області від російський атак постраждав мобільний госпіталь облорганізації Товариства Червоного Хреста України.

Фото руйнувань опубліковано на сторінці організації у Facebook.

Госпіталь було пошкоджено в ніч на 7 травня під час російського обстрілу Костянтинівської громади.

Частина медичного обладнання, технічних засобів і меблів, що знаходилися усередині, стали непридатними для подальшого використання. Постраждалих та загиблих немає.

— Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу, після чого госпіталь запрацює у звичайному режимі, проте вже на іншій локації, — зазначили в Червоному Хресті.

Нагадаємо, що в ніч на 7 травня Російська Федерація атакувала Миколаївщину ракетами типу Х-22, використовуючи стратегічну авіацію. Наразі відомо про потрапляння у промислове підприємство та на поля на Миколаївщині.