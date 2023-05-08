Слідчим суддею Центрального районного суду Миколаєва Іваном Дірком обрано запобіжні заходи батькові й сину з Херсонщини, один з яких передавав росіянам координати ЗСУ, а інший очолював підрозділ окупаційної адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.

Відповідно до матеріалів клопотання, 29-річний чоловік, після деокупації частини Херсонської області передавав представникам РФ, із зазначенням географічних координаті, інформацію про переміщення та розташування підрозділів ЗС України.

Його батько, в період окупації Херсону, добровільно обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації, а саме «начальника Департаменту харчової промисловості та реалізації інвестиційних проєктів Міністерства сільського господарства та рибальства Херсонської області». На цій посаді він організовував роботу незаконно створеного органу, планував діяльність співробітників, брав участь у нарадах за участю окупаційного міністра сільського господарства та рибальства Херсонської області, збирав інформацію про сільгосппідприємства, які залишились на окупованій території.

У судовому засіданні останній визнавав свою провину, просив врахувати той факт, що він співпрацює зі слідством, заперечував проти наявності ризиків переховування та впливу на свідків.

У ході розгляду клопотання щодо його сина, захисник останнього також заперечував проти наявності більшості ризиків та просив обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Розглянувши обидва клопотання, слідчий суддя Іван Дірко ухвалив обрати підозрюваним запобіжні заходи у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Раніше у Миколаєві взяли під варту військового, підозрюваного у держзраді.