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Слідчим суддею Центрального районного суду Миколаєва Іваном Дірком обрано запобіжні заходи батькові й сину з Херсонщини, один з яких передавав росіянам координати ЗСУ, а інший очолював підрозділ окупаційної адміністрації.
Про це повідомляє пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.
Відповідно до матеріалів клопотання, 29-річний чоловік, після деокупації частини Херсонської області передавав представникам РФ, із зазначенням географічних координаті, інформацію про переміщення та розташування підрозділів ЗС України.
Його батько, в період окупації Херсону, добровільно обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації, а саме «начальника Департаменту харчової промисловості та реалізації інвестиційних проєктів Міністерства сільського господарства та рибальства Херсонської області». На цій посаді він організовував роботу незаконно створеного органу, планував діяльність співробітників, брав участь у нарадах за участю окупаційного міністра сільського господарства та рибальства Херсонської області, збирав інформацію про сільгосппідприємства, які залишились на окупованій території.
У судовому засіданні останній визнавав свою провину, просив врахувати той факт, що він співпрацює зі слідством, заперечував проти наявності ризиків переховування та впливу на свідків.
У ході розгляду клопотання щодо його сина, захисник останнього також заперечував проти наявності більшості ризиків та просив обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Розглянувши обидва клопотання, слідчий суддя Іван Дірко ухвалив обрати підозрюваним запобіжні заходи у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Раніше у Миколаєві взяли під варту військового, підозрюваного у держзраді.
Нагадаємо, на Миколаївщині у результаті багатоетапної спецоперації затримано інформатора РФ, який збирав та передавав дані про місця дислокації та переміщення українських військ. Ним виявився мешканець Криму, який у 2014 році підтримав російських загарбників і залишився на території тимчасово окупованого півострова.
Слідчим суддею Центрального районного суду Миколаєва Іваном Дірком обрано запобіжні заходи батькові й сину з Херсонщини, один з яких передавав росіянам координати ЗСУ, а інший очолював підрозділ окупаційної адміністрації.
Про це повідомляє пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.
Відповідно до матеріалів клопотання, 29-річний чоловік, після деокупації частини Херсонської області передавав представникам РФ, із зазначенням географічних координаті, інформацію про переміщення та розташування підрозділів ЗС України.
Його батько, в період окупації Херсону, добровільно обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації, а саме «начальника Департаменту харчової промисловості та реалізації інвестиційних проєктів Міністерства сільського господарства та рибальства Херсонської області». На цій посаді він організовував роботу незаконно створеного органу, планував діяльність співробітників, брав участь у нарадах за участю окупаційного міністра сільського господарства та рибальства Херсонської області, збирав інформацію про сільгосппідприємства, які залишились на окупованій території.
У судовому засіданні останній визнавав свою провину, просив врахувати той факт, що він співпрацює зі слідством, заперечував проти наявності ризиків переховування та впливу на свідків.
У ході розгляду клопотання щодо його сина, захисник останнього також заперечував проти наявності більшості ризиків та просив обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Розглянувши обидва клопотання, слідчий суддя Іван Дірко ухвалив обрати підозрюваним запобіжні заходи у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Раніше у Миколаєві взяли під варту військового, підозрюваного у держзраді.
Нагадаємо, на Миколаївщині у результаті багатоетапної спецоперації затримано інформатора РФ, який збирав та передавав дані про місця дислокації та переміщення українських військ. Ним виявився мешканець Криму, який у 2014 році підтримав російських загарбників і залишився на території тимчасово окупованого півострова.