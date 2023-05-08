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У Білгород-Дністровському районі Одеської області внаслідок ракетної атаки РФ в ніч на 8 травня зруйновано базу відпочинку, пошкоджено кілька сусідніх баз і понад 20 дачних будинків.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
«Через ракетні удари по курортних селищах у Білгород-Дністровському районі вщент зруйновано базу відпочинку, а також пошкоджено щонайменше 5 сусідніх баз та понад 20 приватних дачних будинків», — відзначає Генпрокуратура.
Крім того, в Одеському районі внаслідок влучання ракети суттєвих руйнувань зазнала триповерхова складська будівля. Один чоловік загинув, ще двоє людей дістали поранення.
За попередньою інформацією, обстріли здійснені крилатими ракетами Х-22.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Як повідомлялося, по Одещині війська РФ завдали ракетного удару з літаків стратегічної авіації. Ракети типу Х-22 ворог влучили у склад одного з продовольчих підприємств та рекреаційну зону на Чорноморському узбережжі.
У Білгород-Дністровському районі Одеської області внаслідок ракетної атаки РФ в ніч на 8 травня зруйновано базу відпочинку, пошкоджено кілька сусідніх баз і понад 20 дачних будинків.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
«Через ракетні удари по курортних селищах у Білгород-Дністровському районі вщент зруйновано базу відпочинку, а також пошкоджено щонайменше 5 сусідніх баз та понад 20 приватних дачних будинків», — відзначає Генпрокуратура.
Крім того, в Одеському районі внаслідок влучання ракети суттєвих руйнувань зазнала триповерхова складська будівля. Один чоловік загинув, ще двоє людей дістали поранення.
За попередньою інформацією, обстріли здійснені крилатими ракетами Х-22.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Як повідомлялося, по Одещині війська РФ завдали ракетного удару з літаків стратегічної авіації. Ракети типу Х-22 ворог влучили у склад одного з продовольчих підприємств та рекреаційну зону на Чорноморському узбережжі.