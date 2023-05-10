У середу, 10 травня, У редакції одеського видання «Думська» співробітники Служби безпеки України та поліція проводять обшуки.

Про це повідомили у телеграм-каналі видання, а також в поліції Одеської області.

За даними правоохоронців, обшук проходиться в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15 Кримінального кодексу України. Також зазначається, що не вилучають техніку редакції та не перешкоджають роботі медіа.

Водночас у своєму повідомленні видання вказує на те, що обшук заблокував роботу редакції, а дехто зі співробітників не може потрапити на робоче місце. Також у ЗМІ вважають, що причиною обшуку може бути політичне тло: