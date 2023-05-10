|Швидкість вітру:
|2.7 м/с
|Схід сонця:
|05:24
|Захід сонця:
|20:12
|Температура завтра:
|+17 C°
|Швидкість вітру:
|1 м/с
|Схід сонця:
|05:18
|Захід сонця
|20:29
|Температура завтра:
|+18 C°
У середу, 10 травня, У редакції одеського видання «Думська» співробітники Служби безпеки України та поліція проводять обшуки.
Про це повідомили у телеграм-каналі видання, а також в поліції Одеської області.
За даними правоохоронців, обшук проходиться в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15 Кримінального кодексу України. Також зазначається, що не вилучають техніку редакції та не перешкоджають роботі медіа.
Водночас у своєму повідомленні видання вказує на те, що обшук заблокував роботу редакції, а дехто зі співробітників не може потрапити на робоче місце. Також у ЗМІ вважають, що причиною обшуку може бути політичне тло:
— Для нас все очевидно — це чергова спроба «Слуг народу» припинити будь-яку критику на свою адресу. ... Також ми активно висвітлювали останні атаки обласної влади на волонтерські центри та ганебну ситуацію, коли заступником голови Одеської облради залишається представник ОПЗЖ Шкарівський. Зв'язок, як нам здається, очевидний, — зазначили у виданні.
У середу, 10 травня, У редакції одеського видання «Думська» співробітники Служби безпеки України та поліція проводять обшуки.
Про це повідомили у телеграм-каналі видання, а також в поліції Одеської області.
За даними правоохоронців, обшук проходиться в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15 Кримінального кодексу України. Також зазначається, що не вилучають техніку редакції та не перешкоджають роботі медіа.
Водночас у своєму повідомленні видання вказує на те, що обшук заблокував роботу редакції, а дехто зі співробітників не може потрапити на робоче місце. Також у ЗМІ вважають, що причиною обшуку може бути політичне тло:
— Для нас все очевидно — це чергова спроба «Слуг народу» припинити будь-яку критику на свою адресу. ... Також ми активно висвітлювали останні атаки обласної влади на волонтерські центри та ганебну ситуацію, коли заступником голови Одеської облради залишається представник ОПЗЖ Шкарівський. Зв'язок, як нам здається, очевидний, — зазначили у виданні.