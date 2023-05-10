Президент росії Володимир Путін підписав указ і скасував з 15 травня 2023 року візовий режим для громадян Грузії, а також скасував заборону на повітряні перевезення з Росії до Грузії, що діяла з червня 2019 року.

Відповідні документи розміщені на сайті Кремля.

Мінтранс Росії вже заявив, що перевізники готуються до відновлення польотів і збираються щотижня виконуватимуть 7 прямих рейсів з Москви до Тбілісі і назад.

— Чергова російська провокація. Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією неприпустимі, поки росія продовжує агресію проти України та окупує нашу територію, – відреагувала на це рішення президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

Нещодавно президентка Грузії під час візиту до Вільнюса виступила з підтримкою Україні та заявила про боротьбу українців за свободу та європейське майбутнє. Саломе Зурабішвілі переконана у тому, що Грузія та Україна в майбутньому будуть разом у Європі й це станеться завдяки «винятково мужній боротьбі ваших воїнів і ваших громадян, які разом здійснюють цей визначний опір».

Та ще минулого року правляча партія «Грузинська мрія» відмовила президентці Саломе Зурабішвілі виступити у парламенті з традиційною щорічною доповіддю та промовою про Україну.