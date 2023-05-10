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Начальник Херсонської обласної військової адміністрації розповів про результати роботи правоохоронців під час комендантської години, що тривала з вечора 5 травня по ранок 8 травня.

Зокрема, правоохоронці затримали двох коригувальників, відзначив Олександр Прокудін у відео.

Також було відкрито 9 кримінальних проваджень, вилучено з незаконного обігу зброю і боєприпаси, затримано двох осіб, які перебували у розшуку, виявлено прихильників «руського міра».

Загалом перевірили 20 тисяч громадян, 355 транспортних засобів та 28 плавзасобів.

Знайшли і 253 порушників комендантської години. Також натрапили на чотири викрадених телефони.

Крім того, на кладовищі було виявлено схрон зброї.

За дві доби пройшло чотири обшуки щодо причетності деяких громадян до колабораційної діяльності. Під час них виявили прапори РФ, георгіївські стрічки та документацію. Зокрема, списки працівників окупаційної поліції, списки осіб для реєстрації на виплату матдопомоги від РФ з копіями паспортів.

Також розшукали викрадену техніку, що належить центру соцслужб для дітей, сім’ї та молоді.