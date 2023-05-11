Наприкінці вересня 2022 року внаслідок обстрілу сталася пожежа на території приватного підприємства «Бізнес центр «VITAHO» по вулиці Новозаводській у Миколаєві.

Шкода, заподіяна екології склала 847,2 мільйона гривень, повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Внаслідок обстрілу були зруйновані складські приміщення підприємства, стався розлив та загоряння нафтопродуктів, також горіли автомобільні шини.

Державними інспекторами проведено обстеження та встановлено, що будівельними відходами засмічено земельну ділянку загальною площею 8 тисяч квадратних метрів. Також встановлено, що внаслідок пожежі вигоріло 200,5 тонн нафтопродуктів та 145,4 тонни автомобільних шин, це спричинило забруднення атмосферного повітря продуктами горіння. Через розлив нафтопродуктів було забруднено земельну ділянку площею 500 квадратних метрів.

За результатами розрахунків загальна сума збитків довкіллю становить 847,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, внаслідок удару РФ по готелю «Миколаїв» 14 липня 2022 року було нанесено шкоду довкіллю на суму 413,7 мільйона гривень.