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Вчора, 10 травня, росіяни чотири рази завдавали артилерійського удару по акваторії Очаківської громади.
Про це на своїй сторінці повідомивголова Миколаївської ОВА Віталій Кім з посиланням на інформацію районних військових адміністрацій.
За його словами, обстріли були зафіксовані о 14:40, 15:35, 18:05 та 18:30. Руйнувань та постраждалих немає.
— У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, – додав Віталій Кім.
Нагадаємо, сьогодні Очаків вважається найнебезпечнішою точкою Миколаївської області. Російські війська майже щодня здійснюють обстріл міста з тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Нещодавно «НикВести» підготували фоторепортаж «Як сьогодні виглядає колись кірортне місто Очаків».
Вчора, 10 травня, росіяни чотири рази завдавали артилерійського удару по акваторії Очаківської громади.
Про це на своїй сторінці повідомивголова Миколаївської ОВА Віталій Кім з посиланням на інформацію районних військових адміністрацій.
За його словами, обстріли були зафіксовані о 14:40, 15:35, 18:05 та 18:30. Руйнувань та постраждалих немає.
— У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, – додав Віталій Кім.
Нагадаємо, сьогодні Очаків вважається найнебезпечнішою точкою Миколаївської області. Російські війська майже щодня здійснюють обстріл міста з тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Нещодавно «НикВести» підготували фоторепортаж «Як сьогодні виглядає колись кірортне місто Очаків».