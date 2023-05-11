Вчора, 10 травня, росіяни чотири рази завдавали артилерійського удару по акваторії Очаківської громади.

Про це на своїй сторінці повідомивголова Миколаївської ОВА Віталій Кім з посиланням на інформацію районних військових адміністрацій.

За його словами, обстріли були зафіксовані о 14:40, 15:35, 18:05 та 18:30. Руйнувань та постраждалих немає.

— У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, – додав Віталій Кім.

Нагадаємо, сьогодні Очаків вважається найнебезпечнішою точкою Миколаївської області. Російські війська майже щодня здійснюють обстріл міста з тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Нещодавно «‎НикВести»‎ підготували фоторепортаж «‎Як сьогодні виглядає колись кірортне місто Очаків»‎.